JEEP® 4xe Protagonista della montagna nella nuova campagna OOH firmata da Leo Burnett Torino

Jeep® torna protagonista della montagna, da sempre suo habitat naturale, con la campagna OOH dedicata alla gamma ibrida plug-in Jeep® 4xe, firmata da Leo Burnett Torino e pianificata da Starcom, entrambe agenzie di Publicis Groupe.

La campagna, on air dal 23 dicembre fino alla fine di marzo, prevede affissioni e circuiti digitali in alcune delle più importanti località montane e sciistiche italiane: La Thuile, Bormio, Ski Area Campiglio, Livigno, Roccaraso, Sestriere, Ski Area San Pellegrino. L’obiettivo è parlare in modo diretto e impattante a un target appassionato della montagna, dinamico, attivo e affine agli sport invernali adrenalinici che ben rappresentano i valori del brand Jeep®.

La creatività mono soggetto ritrae una colonnina di ricarica non nei luoghi dove solitamente ci si aspetterebbe di trovarla ma sulla cima di una montagna, immersa in un paesaggio invernale. Perché i SUV Jeep® con tecnologia 4xe plug-in hybrid riescono a coniugare le proverbiali qualità nell’utilizzo in fuoristrada con sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida, per un utilizzo senza limiti e confini. Un messaggio che celebra la filosofia del brand “Go anywhere, Do anything”, sottolineando ancora una volta come le avventure di Jeep siano all’insegna della libertà.