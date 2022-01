Italia’s Got Talent 2022 al via con il giudice Elio, la new entry “eliena”

Al grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky, arriva Elio. L’artista siederà al tavolo della giuria insieme agli irresistibili Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. In attesa che la gara cominci dal 19 gennaio, ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, qualche curiosità sulla new entry “eliena”

Mercoledì 19 gennaio su Sky Uno e in streaming su NOW si riapre la caccia ai migliori talenti del nostro Paese con la nuova edizione di Italia’s Got Talent, il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky condotto per la sesta volta consecutiva da Lodovica Comello.



In giuria quest’anno esordisce Elio, cantante, musicista e scrittore, che con gli Elio e Le Storie Tese ha pubblicato dieci dischi in studio e nel corso degli anni è diventato anche un amatissimo personaggio al quale il fiuto per il talento di sicuro non manca. Al tavolo dei giurati Elio (Italia’s Got Talent, dal 19 gennaio sbarcano gli “elieni”. Elio nuovo giudice) affianca i confermatissimi Federica Pellegrini, la “Divina”, plurimedagliata campionessa olimpica che ha da poco abbandonato l’attività agonistica dopo una carriera impareggiabile; Mara Maionchi, l’amatissima icona dell’industria discografica e della TV italiana; e Frank Matano, comico e attore irresistibile, pronto a provocare ancora i colleghi al tavolo e a far ridere il pubblico col suo umorismo nonsense.



Ecco 4 curiosità sulla new entry “eliena”

1. Stefano Roberto Belisari, nato a Milano sotto il segno del Leone il 30 luglio 1961, a soli diciotto anni, con il batterista Pier Luigi Zuffellato, fonda il mitico gruppo Elio e le Storie Tese. Si diploma al Conservatorio Verdi di Milano in flauto traverso, ma suona anche chitarra e basso elettrico. Laureato in Ingegneria elettronica al Politecnico, è un grande appassionato di baseball e in questa specialità ha giocato anche in serie B.

2. Elio confessa di essersi sentito un vero alieno una volta, sul palco, tantissimi anni fa, quando la sua band non era ancora famosa e lui uno sconosciuto: “E’ successo in Brianza, ci avevano invitato ad un Carnevale, non ci filava nessuno. Letteralmente. Abbiamo anche evitato una rissa”.

3. Per un anno suo padre è stato in classe con Enzo Jannacci, personaggio che lo ha sempre fortemente ispirato. Ha giocato a pallone nella Milanese, nel Fatima, nel Corsico fino all’età di 18 anni ed è un tifoso dell’Inter. Obblighi militari assolti dall’86 all’88. Ha due figli: Dante e Ulisse.

4. Storico e amatissimo giudice di X Factor torna a vestire i panni del giudice nella nuova edizione di Italia’s Got Talent: “Di diverso c’è che non ci sarà la guerriglia tra giudici, a parte con Frank Matano con cui c’è grande rispetto, ma poi finisce qui, buongiorno e buonasera” (scherza divertito nel corso della conferenza stampa milanese).