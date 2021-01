Missione safari, nuovo film interattivo su Netflix

Trailer e prime immagini di Scuola di sopravvivenza: Missione safari, il nuovo film interattivo per tutta la famiglia con protagonista Bear Grylls e diretto da Ben Simms, che debutterà su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, il 16 febbraio.

Animali selvaggi, insetti e altezze folli: Bear Grylls è tornato con un’epica avventura, questa volta sarà proprio il pubblico ad aiutarlo a portare a termine ogni missione.



Dopo un improvviso blackout in una riserva safari, Bear Grylls viene chiamato e ha bisogno di aiuto. La situazione è grave: un leone fuggito viene avvistato in un villaggio vicino, un babbuino è scappato e si sta dirigendo verso le scogliere e la corrente deve essere ripristinata prima che altri animali riescano a fuggire.

ANSA