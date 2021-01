Gianna Nannini, il suo video accende la polemica con la Polizia: la replica

La cantautrice senese è stata investita da una pioggia di critiche per il suo ultimo lavoro su L’aria sta finendo, suo nuovo singolo. Ecco qual è stata la sua risposta

Recentemente Gianna Nannini è stata coinvolta in alcune polemiche in merito al video de L’aria sta finendo, nuovo singolo della rocker senese. Il brano è contenuto in La Differenza, ultimo album di inediti della cantante. E come ogni singolo che si rispetti per pubblicizzare il brano è stato fatto il video ufficiale. Se non fosse che quest’ultimo ha scatenato le proteste delle forze dell’ordine con il sostegno del deputato della Lega Gianni Tonelli.

Nella giornata di ieri infatti gli uffici stampa della Polizia hanno riportato i cori di protesta di questi giorni. La polemica è nata in merito ai contenuti del video ufficiale che mostrano la scena del tragico pestaggio di George Floyd da parte dei poliziotti americani. Questi ultimi sono stati rappresentati nel lavoro della cantante nostrana con le sembianze di maiali.

Le forze dell’ordine non hanno preso bene il video e con loro anche Gianni Tonelli ha espresso la sua giudicando oltraggioso una cosa del genere. Inoltre il deputato della Lega ha sottolineato come sia impensabile rivolgersi a chi si occupa della nostra sicurezza e chi fa rispettare le regole possa essere visto dalle nuove generazioni come in accezione negativa. Tantomeno come se fossero di “entità suina”.

Ebbene, non è mancata la risposta della rocker senese. Gianna Nannini infatti ha spiegato la sua posizione in merito al video de L’aria sta finendo e alle critiche sollevate. In una storia su Instagram ha scritto un messaggio in cui ha esordito mostrandosi sbigottita che una canzone d’amore potesse recare tanto fastidio. Ha precisato come la musica che è arte è una cosa a parte e ha spiegato l’intento del video e dello stesso brano.

Gianna Nannini ha precisato che non c’era volontà né desiderio di recare offesa alla polizia ma che il tragico pestaggio accaduto negli Stati Uniti non possa essere negato. È proprio per questo che la cantante ha deciso di dare a quei poliziotti sembianze suine. Per la cantante senese il video del suo brano sarebbe una denuncia ad un abuso che George Floyd ha dovuto subire.

Infine, Gianna Nannini ha concluso il suo messaggio mandato auguri di pace e amore. Una forma non lontana dalla cantautrice che suona come una richiesta per far cessare il dibattito, una polemica nata per un brano che celebra l’amore e il rispetto.

Ecco quali sono state le sue precise parole pubblicate sulla storia Instagram del suo profilo: “Non posso credere che una canzone d’amore come L’Aria Sta Finendo scateni tutto questo odio. La musica ha i suoi messaggi e così i video che li rappresentano. L’Arte è uno stato indipendente. Nessuno di noi, e me per prima sia chiaro, vuole offendere la polizia e chi rischia ogni giorno la propria vita, ma nemmeno vogliamo che un altro essere umano abusi del proprio potere. Purtroppo siamo tuti a conoscenza dei tragici episodi in cui è capitato, vedi il caso di George Floyd negli USA. È per questo che nel video alcune istituzioni vengono raffigurate, per esempio, con volti di maiali e non di persone: proprio per evidenziare forme di potere degenerate e non umane”

gossipetv.com