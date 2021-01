Asia Argento sbotta: ‘Io all’Isola dei Famosi? Manco morta. Neppure per 5 milioni di euro’

L’attrice smentisce categoricamente la sua partecipazione al reality. Data per certa dai concorrenti dice di no: non naufragherà in Honduras

Asia Argento smentisce la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Nelle sue IG Stories l’attrice 45enne, figlia di Dario Argento e Daria Nicolodi, interviene a gamba tesa sulle voci che la volevano nel cast del reality show: “Manco morta! Neppure per 5 milioni di euro”, fa sapere. Era data data per certa insieme all’amica Vera Gemma, anche se non è mai arrivata l’ufficialità, ma i rumor parlavano di un’offerta importante da parte della produzione per farle firmare il contratto.



A quando pare non è così e forse è un vero peccato: Asia sarebbe stata una tra i concorrenti più forti dello show…

La Argento, ci mette la faccia e sul social dice: “Me lo chiedono dal tabaccaio, dal fioraio… ‘Che fai l’Isola dei Famosi?’. Ma che sei matto? Manco morta, Neppure per 5 milioni di euro. Ora Basta! Non faccio l’Isola dei Famosi”. Non naufragherà in Honduras. Asia preferisce stare lontana dai reality: finora ha partecipato solo a Pechino Express. La sua storia la racconta in un libro, la sua autobiografia, in uscita il prossimo 26 gennaio, edita da Piemme, “Anatomia di un cuore selvaggio”.





Annamaria Capozzi, Gossip.it