Rai3, stasera torna “La grande storia”

Bombardamenti su Roma è il tema de “La grande storia”, in onda su Rai3 alle 23. Paolo Mieli ricorda che l’Italia subì il primo bombardamento dal cielo l’11 giugno del 1940, il giorno dopo la dichiarazione di guerra di Mussolini, e l’ultimo i primi di maggio del ‘45, addirittura a Liberazione avvenuta.

Di questa paura incombente dal cielo, l’inviato nella storia Fabio Toncelli racconterà le tracce ancora presenti in Italia: mostrerà le sirene antiaereo che ancora oggi giacciono, dimenticate ed arrugginite, sui tetti di alcuni condomini di Roma ed entrerà dentro alcuni rifugi ancora perfettamente agibili a Milano.

Il viaggio proseguirà nel gigantesco bunker voluto da Mussolini, nascosto nelle viscere del Monte Soratte, utilizzato in seguito da Albert Kesselring come Quartier Generale tedesco. Un bunker che sarà impiegato anche negli anni della guerra fredda per assicurare le massime autorità dello Stato italiano da una nuova e ancora più terribile minaccia: quella atomica.

Infine i telespettatori di Rai3 potranno entrare in uno dei luoghi fino a pochi anni fa più inaccessibili d’Italia: il bunker della Nato del Comando Forze Terrestri Alleate ad Affi, in provincia di Verona.