Ascolti, a dicembre vola Mediaset

Dicembre: un mese splendido per Mediaset, i cui canali televisivi recuperano tanti punti percentuali di ascolto rispetto al dicembre 2018; negativo per la Rai, e in particolare per la seconda serata di Rai Uno; e bruttarello pure per Sky, che, anche a causa del flop dell’ultima edizione di X-Factor, vede calare di un punto percentuale l’audience dei suoi canali in prima e seconda serata.

Rai Uno resta saldamente il canale più visto della televisione italiana sia nelle 24 ore, sia soprattutto in prime time, fascia oraria nella quale, col suo 18,45% di share medio, stacca di quasi quattro punti Canale 5. Perde però colpi in seconda serata, dove cala nettamente al 13%. Malino Rai Due, che dopo la non stratosferica annata di direzione di Carlo Freccero, non decolla neppure sotto le cure di Ludovico Di Meo: appena 5,2% di share nelle 24 ore (sotto Italia Uno) e 5,6% in prima serata (ancora molto dietro Italia Uno). In leggera flessione pure Rai Tre, dove il direttore Stefano Coletta è appena stato promosso alla guida di Rai Uno, e che comunque può contare su un saldo 7,3% di rete nelle 24 ore, con un palinsesto fortissimo soprattutto dalle 12 alle 20,30.

I canali Mediaset invece hanno un dicembre molto positivo in prima serata (Italia Uno cresce di oltre un punto a quota 6,1%, Rete 4 di più di mezzo punto al 4,74%) e ottimo in seconda serata, dove anche Canale 5 ha un balzo di 1,6 punti al 12,8% di share. L’intero ventaglio di canali Mediaset raggiunge il 32,42% di share nelle 24 ore (35,8% quello dei brand Rai), il 33,8% in prima serata (36,1% quello Rai) e vola al 36,2% in seconda serata (+6 punti rispetto al dicembre 2018), sopravanzando nettamente Rai ferma al 30,4% Rai (-3,6 punti).

La7 prosegue il suo momento no, e flette al 3,2% sulle 24 ore e al 4,1% in prime time, e pure il portfolio di canali Sky cala al 6,9% complessivo nelle 24 ore e al 7,4% in prima serata. Discovery si conferma davanti a Sky nelle 24 ore (7,6% totale) e in seconda serata (8,3% vs 7,8% del ventaglio Sky), e gode del momento magico di Nove. Viacom Italia, infine, con l’integrazione di Super!, sale al 2,4% nelle 24 ore e al 2% in prime time. Molto bene Paramount network all’1,1% in prima serata. Ma d’altronde i canali di cinema funzionano (1,73% di Iris, 1,3% di Rai Movie), al punto che il 20 gennaio Mediaset farà debuttare Cine34, tutto dedicato al cinema italiano.

Claudio Plazzotta, ItaliaOggi