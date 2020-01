Amadeus: “Gregoraci? Savino ha carta bianca”

“Io non ho mai sentito in questi mesi Elisabetta Gregoraci. E Nicola Savino ha piena autonomia sulla scelta del cast all’interno dell’Altro Festival. Io ho scelto lui e gli ho consegnato in qualche modo le chiavi di casa. Mi fido e so che farà un lavoro fatto bene. A tutti quelli che non ci saranno, voglio ricordare che la vita è fatta anche di no. E con tutto il rispetto per Elisabetta, il fatto che oggi sia tutto urlato sui social non aiuta. Andrebbero rispettati i no come i sì”. Così Amadeus commenta con l’AdnKronos il post polemico di Elisabetta Gregoraci sulla sua esclusione dal cast dell’Altro Festival.

“Io de ‘L’Altro Festival – aggiunge Amadeus – non mi occupo direttamente. Ho chiesto a Nicola Savino che fosse un luogo dedicato al racconto del festival fatto sul web, sui social, con un linguaggio nuovo. Credo abbia scelto un cast funzionale a questo tipo di racconto”. Cast che secondo quanto annunciato finora annovera Miss Keta, i Gemelli di Guidonia e Eddy Anselmi. “Nicola sta facendo il suo programma e ha il diritto di scegliere chi vuole. Gli ho consegnato le chiavi e so che ne farà buon uso”, conclude Amadeus.