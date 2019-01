Sanremo: Rai, compenso Baglioni invariato

585 mila euro. Costi 69/ma in linea con i precedenti

Il compenso del direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2019, Claudio Baglioni, è pari a 585.000 Euro, identico a quello dello scorso anno senza alcuna variazione. La Rai ribadisce che i costi complessivi della 69° edizione sono in linea con quelli precedenti. Lo ha precisato la Rai. Più in generale l’azienda rende noto che gli uffici dell’AD Fabrizio Salini stanno ultimando un piano di razionalizzazione e di contenimento dei cachet per conduttori e talent. In una nota Rai si fa notare, inoltre, che l’impegno contrattuale di Baglioni per l’edizione 2019 è iniziato a giugno 2018 e quindi ben 5 mesi prima rispetto all’edizione precedente che, si ricorda, ha ottenuto una media di 10.971.493 spettatori con il 52% di share.

Ansa