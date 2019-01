“La Vita in diretta”, arriva Casimiro Lieto: la Isoardi non sostituirà Francesca Fialdini

Arriva Casimiro Lieto a “La Vita in Diretta”. A quanto si apprende da fonti Rai l’autore lascia, quindi, “La Prova del Cuoco” per fare il capo-autore de “La Vita in Diretta”. I conduttori Tiberio Timperi e Francesca Fialdini non cambiano. Anzi, godono della massima fiducia dell’Azienda. Quanto al nuovo contratto di Casimiro Lieto resterebbero da limare alcune questioni.Insomma, Elisa Isoardi non sostituirà Francesca Fialdini. Nei giorni scorsi circolava la voce di un cambio alla guida del programma pomeridiano. Secondo Leggo, al posto della Fialdini sarebbe dovuta arrivare Elisa Isoardi, la cui Prova del cuoco sta dando risultati piuttosto deludenti. La coppia de “La Vita in Diretta” non sta comunque vincendo nella sfida negli ascolti con i concorrenti Pomeriggio 5 e Geo&Geo, condotto da Sveva Sagramola. Mercoledì 9 gennaio, ad esempio, il programma di natura e geografia ha ottenuto il 14,7% di share, superando i 2 milioni di spettatori, mentre La Vita in Diretta è stata seguita da 1.769.000 spettatori per un non esaltante 13,2%.

blitzquotidiano.it