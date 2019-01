Cattivissima Anne Hathaway, sarà la strega nell’adattamento di Zemeckis dal romanzo di Roald Dahl

L’attrice interpreterà la terribile Grande strega cattiva in ‘Le streghe’, il film diretto da Robert Zemeckis su produzione di Guillermo del Toro e Alfonso Cuarón

Sarà Anne Hathaway a prendere il ruolo da protagonista nel nuovo adattamento cinematografico del libro per ragazzi Le Streghe, scritto nel 1983 da Roald Dahl, diretto da Robert Zemeckis (Forrest Gump, Ritorno la futuro e l’ultimo, Benvenuti a Marwen, in questi giorni in sala). L’attrice interpreterà la Grande strega cattiva, parte che era stata di Anjelica Huston nel primo film tratto dal romanzo, quello diretto da Nicolas Roeg e uscito nel 1990 col titolo Chi ha paura delle streghe?. Il nuovo film sarà prodotto da Alfonso Cuarón insieme con l’altro premio Oscar Guillermo del Toro, legato al progetto da tempo dal momento che inizialmente doveva esserci lui anche alla regia. Zemeckis scriverà la sceneggiatura che però sarà un po’ diversa da quella del primo film, per rimanere invece più vicina alla storia del libro. Anne Hathaway sarà quindi una ‘vera strega’: a differenza delle fiabe in cui le streghe sono sempre brutte, trasandate e a cavallo di una scopa, nella realtà le fattucchiere possono essere signore borghesi ed elegantissime. Nel libro, questa è la storia che il piccolo Luke ascolta da sua nonna che lo mette in guardia dalle donne che indossano sempre guanti, che si grattano la testa, che si tolgono le scarpe a punta sotto il tavolo e che hanno i denti azzurrini. Tutto questo, infatti, serve a nascondere artigli, crani calvi, saliva blu mirtillo. Luke impara così a riconoscere le vere streghe in tempo per l’incontro con la Grande strega cattiva.

La Repubblica