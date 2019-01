Ascolti tv, super successo per la Supercoppa

Boom di ascolti per Juve-Milan, la finale di Supercoppa italiana, che ha assegnato ai bianconeri il primo trofeo stagionale. La gara, disputata a Gedda, in Arabia Saudita, è stata vista in media da 7 milioni e 795mila spettatori, con uno share del 36%. Un dato che è aumentato ancoradi più nel secondo tempo, che ha fatto registare un ascolto di oltre 9 milioni (9 milioni e 37mila), con uno share del 37,1%. Grazie a questi dati Juve-Milan è stato l’evento televisivo più visto dell’intera giornata.Ha conquistato la prima serata, invece, la commedia “Al posto tuo”, con Luca Argentero, Stefano Fresi e Ambra Angiolini, apprezzata, su Rai1, da 3 milioni e 426mila spettatori, pari ad uno share del 14,4%. Su Rai2 era in programma la replica della seconda puntata della prima stagione de “La porta rossa”, apprezzata da 1 milione e 371mila spettatori, con uno share del 6%.Record stagionale di ascolti, infine, per “Chi l’ha visto?”: lo storico programma di servizio di Rai3, condotto da Federica Sciarelli, ha raggiunto, ieri, una media di 2 milioni e 535mila spettatori, pari al 12,3% di share.Spicca, nella programmazione del day time, il dato dello “Speciale Tg1” dedicato all’Arabia Saudita che ha preceduto, su Rai1, la diretta della Supercoppa: 2 milioni e 214mila (16,2% di share) per la mezz’ora in onda dalle 17.45 alle 18.15. In seconda serata, invece, sempre su Rai1, la puntata di “Porta a porta”, dedicata in larga parte all’attualità politica e, in particolare, al reddito di cittadinanza, è stata vista da 1 milione e 145mila spettatori di media, con uno share pari al 10%.Da segnalare, infine, per quanto riguarda la programmazione delle reti specializzate, la prima serata di Rai Movie, che, con “Cose nostre .- Malavita”, l’ironico thriller del 2013 firmato da Luc Besson con Robert De Niro e Michelle Pfeiffer, ha raggiunto il gradimento di 440mila spettatori, con l’1,8% di share.Nel complesso le reti Rai hanno conquistato la prima serata, con 9 milioni e 986mila spettatori e il 38,9% di share, la seconda, con 3 milioni e 650mila spettatori e il 33,7% di share, e l’intera giornata, con 4 milioni e 149mila spettatori di media e uno share del 39,7%.