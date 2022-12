The White Lotus 2, Sabrina Impacciatore racconta i retroscena al Jimmy Kimmel Live

L’attrice italiana, tra le protagoniste della seconda stagione della serie firmata HBO in onda su Sky, ha partecipato al popolare late night show: dall’inizio della sua carriera fino allo sfortunato ‘incidente’ a Taormina, ecco che cosa ha svelato

“Essere qui, con il mio primo show negli Stati Uniti, è un sogno che diventa realtà”: Sabrina Impacciatore, attrice italiana impegnata in The White Lotus 2 – show firmato HBO in onda su Sky – nel ruolo di Valentina, è stata ospite del Jimmy Kimmel Live, dove ha raccontato la sua carriera e parlato della popolare serie tv. “Ho iniziato” a recitare “come comica e ho lavorato molti anni in vari show”, ha detto Impacciatore.”Nel 2000 ho iniziato a fare film, e mi ha cambiato la vita perché era il mio sogno fin da quando ero bambina”.

“ABBIAMO VISTO L’ULTIMO EPISODIO TUTTI INSIEME”

“Quando avevo 8 anni ho scritto sul mio diario: ‘un giorno sarò un’attrice e la mia vita sarà un film”, ha raccontato Impacciatore a Jimmy Kimmel. “A volte è stata un film horror, ma va bene così perché non avevo specificato il genere”, ha aggiunto scherzando con il famoso conduttore statunitense. Parlando poi di The White Lotus 2, l’attrice italiana ha detto di aver “visto lo show ogni settimana con alcuni amici, perché non me la sentivo di guardarlo da sola. Per l’ultimo episodio abbiamo organizzato una sorta di festa e l’abbiamo guardato tutti insieme, e poi siamo andati a un’altra festa”.

L’INCIDENTE DELLA TORTA “RAZZISTA” PER ERRORE

L’attrice italiana è poi tornata sull’episodio della torta “razzista” per errore: “Qualche mese fa, era il mio compleanno, ho organizzato un pranzo a Taormina e ho invitato tutto il cast e volevo fare qualcosa di speciale” per Mike White, il regista della serie, ha raccontato ancora Sabrina Impacciatore. “Ho chiesto al pasticciere di preparare questa meravigliosa torta, con una bandiera americana e una italiana”: essendo fan del film di David Lynch Wild at heart, ha fatto scrivere sulla torta il gioco di parole ‘White at heart’. “Volevo fare una foto tutti insieme, ero così orgogliosa di quella torta!”, ha spiegato l’attrice. Però “c’è stato un momento in cui tutti si sono ‘congelati’, e nessuno ha voluto fare la foto. Poi le hanno spiegato che quella frase è considerata razzista, senza che lei ne fosse a conoscenza.