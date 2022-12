“Grande Fratello Vip”, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ancora ai ferri corti

Nuovi conflitti per i Donnalisi: l’imitazione della schermitrice durante un gioco porta la coppia a scontrarsi ancora

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” durante il gioco delle imitazioni, Antonella ha dovuto interpretare Oriana e, per l’occasione, ha deciso di indossare un bikini e una minigonna.

Per entrare nella parte ha orbitato tutto il tempo intorno ad Antonino, fingendo di cercare le sue attenzioni. L’imitazione non è piaciuta a Edoardo che si è rifugiato nel van per stare un po’ da solo. Vedere la sua fidanzata accanto a una persona che disprezza lo turba.

REAZIONE ESAGERATA – Avendo percepito il malessere di Edoardo, Antonella gli si avvicina per spiegarsi: stava soltanto scherzando, era un gioco goliardico. Il vip risponde a stento, sembra proprio non sia in vena di litigare o di avere un confronto. A sua detta, hanno due modi di intendere la vita troppo differenti. Antonella ritiene che la sua reazione sia un po’ esagerata. L’abbigliamento era dovuto al ruolo che stava interpretando, se le avessero assegnato Micol avrebbe fatto tutt’altro.



EDOARDO CHIEDE DISTANZA – Nonostante le spiegazioni della ragazza, Edoardo non riesce a farsi andare bene i comportamenti della fidanzata, ma non ha intenzione di parlarne, vuole stare da solo a riflettere. “Ti sto chiedendo, per gentilezza, di lasciarmi in pace” afferma supplichevole. Stanco di dover far dipendere il suo umore da lei, il VIP dice di voler prendere le distanze così da poter stare un po’ tranquillo. “Mi stai lasciando?” chiede Antonella. Edoardo risponde di no, ma necessità di un po’ di serenità. È tutto il giorno che non sta bene, le discussioni avute negli ultimi tempi l’hanno turbato.



ANTONELLA SI DIFENDE – Antonella prova a difendersi ribadendo il suo totale disinteresse per Antonino, ma lui la blocca subito: “Non è Antonino, sei tu il problema”. Per Antonella non è normale che gli dia fastidio un’imitazione. Cosa dovrebbe fare? Non partecipare a nessun gioco? Lo invita a usare la testa e a contestualizzare. Nervoso e risentito, Edoardo le dice che da quel momento in poi può vestirsi come le pare e scherzare con chi le pare. “Non te ne frega nulla di me” risponde affranta lei che, profondamente ferita termina bruscamente la conversazione con il fidanzato.