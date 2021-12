Ginevra Pisani fidanzata con l’attore Alessio Vassallo: l’ex di lui commenta

L’ex Professoressa de L’Eredità è uscita allo scoperto con il nuovo amore

Dopo mesi di gossip e indiscrezioni Ginevra Pisani ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore. Il fidanzato dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è l’attore Alessio Vassallo, visto di recente nella fiction Lolita Lobosco. I due hanno deciso di rendere pubblico il loro sentimento su Instagram, con foto e dediche romantiche. Una ritrae Ginevra e Alessio mentre si scambiano un dolce bacio a Palermo. A quanto pare la Pisani si è recata in Sicilia per conoscere la famiglia di Vassallo. Il legame è dunque più serio che mai.

Uno scatto che ha subito fatto il pieno di like e commenti positivi. Tra i tanti non è sfuggito quello di Lorena Cacciatore, ex attrice de Il Paradiso delle Signore ed ex fidanzata di Alessio Vassallo. “Bellissimi, finalmente!!!”, ha scritto la bionda interprete, che era a conoscenza da tempo della nuova relazione del collega. Lorena e Vassallo sono stati insieme per sette anni e oggi sono praticamente come fratelli. A dichiararlo è stata di recente proprio la Cacciatore, diventata da poco mamma del piccolo Edoardo. La Cacciatore è oggi legata al portiere del Genoa Federico Marchetti.

La liaison tra Ginevra Pisani e Alessio Vassallo va avanti dalla scorsa estate: i due si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune e non si sono più lasciati. Per Ginevra, 23 anni, è il primo rapporto importante dopo quello con Claudio D’Angelo, l’ex tronista che l’ha scelta alla corte di Maria De Filippi. Dopo due anni insieme e una convivenza avviata a Riccione la Pisani ha mollato Claudio.

Chi è Alessio Vassallo

Classe 1983, Alessio Vassallo è un attore siciliano. Si è diplomato presso la prestigiosa Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Silvio D’Amico, per poi iniziare a lavorare in ambito televisivo e cinematografico. Tra i suoi primi lavori il film tv La vita rubata e la soap di Rai Tre Agrodolce, dove indossa i panni di Salvatore.

Altre fiction famose alle quali ha preso parte Alessio sono: Capri 2, Edda Ciano e il comunista, Squadra Antimafia – Palermo oggi 2. Il grande successo è però arrivato con Il Giovane Montalbano, dove fa da spalla al protagonista Michele Riondino. Di recente è apparso in Lolita Lobosco con Luisa Ranieri.

L’amore per la recitazione è una passione che Alessio Vassallo condivide con Ginevra Pisani, che dopo le prime esperienze in tv sogna di affermarsi come attrice. A tal proposito la napoletana ha deciso di lasciare L’Eredità, dove ricopriva il ruolo di Professoressa, per un progetto teatrale.

