Chi è Jack, il figlio di Johnny Depp che oggi ha 19 anni

Il figlio di Johnny Depp, Jack (Jack John Christopher Depp III all’anagrafe), oggi ha 19 anni e somiglia tantissimo a suo padre. È nato il 9 aprile del 2002 ed è il fratello più piccolo di Lily-Rose Depp, nata invece il 27 maggio 1999, che negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere sempre meglio. Entrambi sono il frutto della relazione fra l’attore e la cantante e attrice francese Vanessa Paradis, durata circa 14 anni. I ragazzi sono nati proprio in Francia, a Neuilly-sur-Seine, un comune poco distante da Parigi.



Dopo il divorzio dei genitori, avvenuto in maniera pacifica e di comune accordo, i due fratelli hanno vissuto tra Parigi e Los Angeles, per via dell’affidamento congiunto, e parlano fluentemente sia il francese che l’inglese. Mentre Lily-Rose ha intrapreso la carriera di modella e attrice, seguendo le orme di mamma e papà, Jack invece è sempre stato decisamente più riservato, conducendo una vita lontano dai riflettori e dai social.

Eppure, pare abbia ereditato molto della vena artistica della famiglia. In diverse occasioni Johnny Depp ha parlato delle passioni del figlio, suonare e disegnare. Adesso che è cresciuto, poi, molti hanno notato anche la somiglianza fisica con il padre. Oltre che nell’aspetto e nelle espressioni, anche le movenze e lo stile, apparentemente trasandato ma allo stesso tempo affascinante ed elegante, ricordano tanto Johnny.

D’altronde la bellezza è di casa e anche la sorella maggiore può vantare una grazia e un sex-appeal non indifferenti. I due ragazzi sono un perfetto connubio di entrambi i genitori. Ma andiamo a scoprire qualche curiosità su Jack e sulla sua vita privata, dal rapporto con la famiglia alle relazioni sentimentali.

Di Jack Depp non si sa molto, dal momento che è sempre stato un ragazzo riservato e attento a preservare la propria privacy. In occasione dei suoi 18 anni la sorella maggiore Lily-Rose pubblicò su Instagram delle fotografie di lei e suo fratello, per celebrarne la maggiore età. «Il mio piccolo bambino Jackie ha 18 anni. Fratellino mio, cuore mio, anima mia, buon compleanno. Ti amo tanto!», scrisse Lily pubblicamente per festeggiarlo e far conoscere al mondo il suo profondo affetto nei suoi confronti. I due ragazzi, infatti, sono sempre stati molto legati si dall’infanzia.

Johnny Depp ha sempre parlato benissimo di Jack e Lily, descrivendoli come la gioia più grande della sua vita e parlando dell’immenso orgoglio che prova nei loro confronti. «Jack, il mio ragazzo, è sempre stato un abile disegnatore. Non ha mai mostrato reale interesse a diventare attore. Però sa disegnare e suonare davvero molto bene». Anni fa, infatti, il giovane mise insieme una band dal nome Clown Boner, nella quale lui suonava la chitarra.

Del suo caratterino, invece, conosciamo qualche dettaglio rivelato ancora una volta da Johnny, durante un’intervista fatta quando il giovane aveva circa 15 anni (nella quale si può dedurre che padre e figlio non sono simili soltanto nell’aspetto): «Jack è irrequieto. Ha già distrutto almeno cinque golf cart. E pensare che non gioca nemmeno a golf…».

Ovviamente, anche della sua vita sentimentale ci sono poche informazioni, considerando il carattere schivo del ragazzo nei confronti dell’opinione pubblica. Nel 2020 fu paparazzato a Parigi mentre passeggiava mano nella mano con la fidanzata, la giovane modella e influencer Camille Jansen. Sul profilo Instagram di Jack (peraltro aperto di recente e che conta circa 2000 followers o poco più) ci sono alcune foto che lo ritraggono felice, insieme a lei.



Il turbolento divorzio fra Johnny Depp e Amber Heard, l’ormai ex moglie con la quale l’attore si era unito in matrimonio dopo la separazione con Vanessa Paradis, è diventato un caso mediatico che ha travolto il web e l’opinione pubblica. Il figlio Jack, in particolar modo, ha molto risentito di alcune conseguenze derivanti da questa storia.

Sono ormai 5 anni, infatti, che suo padre è coinvolto in cause legali per essere stato accusato dalla Heard di aver esercitato su di lei ripetute violenze domestiche durante la loro convivenza. Dopo aver perso un primo processo contro l’ex coniuge nel 2017, il divo di Hollywood fu etichettato «picchiatore di mogli» dal quotidiano The Sun. Oltre ad aver perso lo storico ruolo di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi, infatti, gli è stata tolta anche la possibilità di partecipare ad Animali Fantastici 3 e tuttora nessuno vuole più collaborare con lui.

Le ripercussioni di questa storia hanno colpito anche il figlio Jack, che all’epoca non ha avuto un trattamento facile da parte dei suoi coetanei: «I ragazzi sono spesso crudeli fra loro. Mio figlio ha dovuto subire tante maldicenze da parte dei compagni», raccontò Johnny in un’intervista.

L’attore ha sempre negato le accuse di Amber Heard ed è andato avanti con le battaglie legali per difendere la sua verità. Jack e Lily-Rose gli sono stati molto di supporto in questa vicenda e pare che l’ex compagna non piacesse a nessuno dei due, in particolar modo a Jack. Anche la loro madre, Vanessa Paradis, è stata coinvolta per dire la sua e difendere il padre dei suoi figli: «Siamo stati insieme per 14 anni. Abbiamo cresciuto insieme due figli. In tutti questi anni Johnny è stata una persona e un padre gentile. Attento, generoso e non violento. Le dichiarazioni di Amber sono oltraggiose, hanno creato sofferenza e causato danni alla carriera di Johnny».

Nel 2018 trapelò la notizia che Jack fosse in gravi condizioni di salute. Non si hanno molti dettagli a riguardo, ma ciò che la famiglia ha condiviso con il pubblico è che il ragazzo soffre da tempo per una patologia oculare che ha ereditato proprio da Johnny Depp. A rivelare che il figlio si trovasse in un momento difficile fu la madre Vanessa, la quale avrebbe dovuto presentarsi alla prima del suo film Un couteau dans le couer, ma rivelò al regista Yon Gonzales che sarebbe stata assente per rimanere vicino a Jack.



«Devo darvi una bruttissima notizia. Sfortunatamente Vanessa non potrà essere con noi questa sera. Ha dovuto assentarsi a causa di gravi problemi di salute di suo figlio Jack», raccontò alla stampa Gonzales.

Da allora, per fortuna, pare che il momento critico sia passato. Il ragazzo è stato immortalato di recente e sembrava essere in perfetta salute. Inoltre, ha da poco aperto un profilo Instagram nel quale, seppur con la solita discrezione, pubblica foto con la fidanzata e momenti della sua vita.

