Ben Affleck: «Se fossi rimasto sposato con Jennifer Garner forse sarei ancora schiavo dell’alcol»

49 anni Ben Affleck è un uomo nuovo: la dipendenza dall’alcol che in passato l’ha più volte spedito in rehab è solo un brutto ricordo. Ma le cose potevano andare diversamente: «Se fossi rimasto sposato con Jennifer Garner, probabilmente berrei ancora», ha ammesso il divo all’Howard Stern Show. Spiegando di aver iniziato a bere anche perché nel matrimonio con la madre dei suoi tre figli si sentiva «infelice» e «intrappolato»: «Pensavo: non posso andarmene, non posso lasciare i miei figli. Ma non sono contento, come faccio? Allora bevevo una bottiglia di scotch e mi addormentavo sul divano. Ma chiaramente non era una soluzione».

Affleck ha anche rivelato che lui e Garner, che si sono sposati nel 2005 e hanno annunciato il divorzio nel 2015 per poi finalizzarlonel 2018, hanno fatto di tutto per salvare il matrimonio: «Ci abbiamo provato e riprovato, per il bene dei figli. Ma non ha funzionato». Dalle ceneri del loro amore è però nata una bellissima amicizia. L’ex moglie, per Ben, c’è sempre stata. Anche nei momenti più difficili, come durante il suo percorso di disintossicazione dall’alcol. L’ultima volta che è entrato in rehab – nell’agosto 2018 – ad accompagnarlo c’era proprio Jennifer.

Quelle scene sembrano far parte di un capitolo definitivamente chiuso. Ben ormai da tempo ha vinto i suoi demoni, e ha anche ritrovato l’amore. Con Jennifer Lopez, con cui ha ricominciato una relazione che si era interrotta nel 2004. Oggi il divo, con le due Jennifer della sua vita – Lopez e Garner – è riuscito a creare una bella famiglia allargata. Lo scorso novembre, per dire, hanno festeggiato Halloween insieme. Con cinque bambini: i tre dell’ex coppia Affleck-Garner, e i due di J.Lo avuti insieme a Marc Anthony, i gemellini Emme e Max (13). I paparazzi hanno fotografato la famiglia allargata per le strade del quartiere, durante il classico «dolcetto o scherzetto». D’altronde Jennifer ha sempre desiderato che l’ex marito ritrovasse la serenità e l’equilibrio. Con J. Lo. «lo vede felice. Ed è felice per lui».



