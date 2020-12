Fabio Volo contro Fedez: «La beneficenza si fa in silenzio». La replica piccata del rapper: «Ho donato 100 mila euro»

Fabio Volo contro Fedez. Lo scrittore, nel corso della trasmissione radiofonica “Il Volo del mattino”, ha criticato la scelta del rapper di donare mille euro a cinque sconosciuti a Milano, trasmettendo il tutto sulla piattaforma Twitch. «Io divento matto – ha detto Volo – perché poi ci ritroviamo a parlare di queste cose. Aspettate, un attimo prima di riprendere la messa in onda, vado giù ad aiutare una vecchietta che attraversa la strada, poi faccio una stories, un post e divento buono per tutti, ma con i soldi degli altri». Sarcasticamente, l’attore e conduttore ha proseguito: «Sapete ieri ho fatto la spesa, c’è sempre lo stesso ragazzo al quale lascio qualcosina, a un certo una signora dice “Fabio Volo non fai una storia mentre dai i soldi”». E poi ha sentenziato: «Questi argomenti mi fanno andare fuori di testa, la beneficenza non era un qualcosa che si faceva in silenzio?». Volo ha chiuso la stoccata a Fedez affermando: «Alla fine dico sempre quello che dico, chi è d’accordo bene, altrimenti pazienza».

La risposta di Fedez.

Fedez non ha esitato a replicare alle critiche ricevute da più parti nelle ultime 24 ore. Il rapper ha pubblicato un video, in cui risponde principalmente a chi gli contesta di aver usato la propria Lamborghini per recapitare le donazioni: «La mia macchina l’ho pagata regolarmente e non me ne vergogno. Spiace che questa iniziativa sia stata percepita come di cattivo gusto. Però se i miei utenti mi chiedono di fare qualcosa a fin di bene, non mi voglio esimere dal farlo. Quindi lo rifarei. Probabilmente la prossima volta prenderò la metro, se il problema era il mezzo usato».

La replica di Fedez a Fabio Volo arriva a pioggia con una serie di stories sul suo profilo Instagram, rilanciate anche da Striscia la Notizia. Il rapper tra le altre cose chiarisce: «Visto che oggi Fabio Volo mi ha giustamente criticato per questa polemica, vorrei invitarlo a partecipare a questa iniziativa che non gli sarà purtroppo arrivata all’orecchio, a cui hanno aderito tantissimi suoi colleghi e a cui io in questo caso ho messo sì mano al mio portafoglio e ho donato centomila euro di tasca mia. Non lo avrei voluto dire, ma visto che Fabio Volo si è sentito in dovere di dire che avrei dovuto utilizzare i miei soldi, faccio veramente questa cosa poco elegante di dire quanto ho donato perché sono una m*. E ancora prosegue: «Ci tengo anche a spiegarti perché questa iniziativa non è il classico caso della beneficenza che si fa ma non si dice, perché in questo caso noi, palesando a tutti quello che stavamo facendo, siamo riusciti a coinvolgere brand e aziende in modo tale da aggiungere una cifra che da soli non avremmo mai ottenuto. Mi sarebbe piaciuto averti al mio fianco in questa bella cosa, piuttosto che stare a dibattere con te su una polemica del… Ma va bene, prendiamola in modo costruttivo».

