Rete 4, stasera torna “Quarta Repubblica”

Stasera in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro, si approfondirà il fenomeno delle sardine con un servizio che racconta il raduno nazionale di sabato del movimento in piazza San Giovanni a Roma e un’intervista all’ideatore Mattia Santori, con il quale si discuterà anche del rapporto con i media.

Nel corso della puntata, si analizzeranno le novità della Manovra finanziaria, attesa domani in Senato per il voto di fiducia, che comprende la possibilità dei Comuni di bloccare in tempi rapidi i conti correnti di chi non ha pagato l’Imu e le altre imposte locali. Si parlerà anche della crisi del Movimento 5 stelle: dopo la votazione per il Mes, il partito pentastellato ha perso 3 senatori, che hanno scelto di abbracciare la Lega di Matteo Salvini. E poi, il caso del fallimento della Banca Popolare di Bari, il cui salvataggio è un altro motivo di alta tensione all’interno del governo.

Nel corso dei dibattiti interverranno: Carlo Calenda (leader di Azione), Antonio Di Pietro, l’ex magistrato simbolo della stagione di Mani Pulite; Lucia Borgonzoni, in corsa per la Lega alla presidenza dell’Emilia-Romagna e Riccardo Magi (deputato radicale di +Europa).

Infine, si tornerà a parlare dell’immigrazione, con nuova inchiesta sul business dei migranti: intercettazioni e particolari inediti sull’associazione criminale di immigrati scoperta dalla Polizia di Torino che, in due anni, avrebbe fatto entrare illegalmente in diversi Paesi europei oltre mille tra bengalesi, indiani e pakistani, per un giro d’affari di oltre un milione di euro e i primi scioperi a Prato dei richiedenti asilo che lavorano nelle fabbriche dei cinesi.

Tra gli ospiti della puntata anche i giornalisti Alan Friedman, Alessandro Sallusti (direttore de “Il Giornale”), Piero Sansonetti (direttore de “Il Riformista”), Luca Telese, Luisella Costamagna e Daniele Capezzone.