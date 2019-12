Rai2, stasera andrà in onda “Natale a casa Battista”

A pochi giorni dalle festività natalizie, stasera Maurizio Battista approda in prima serata su Rai2 alle 21.20 con “Natale a casa Battista”, una serata evento per prepararsi tutti insieme, con ironia e irriverenza, ad uno dei periodi più impegnativi dell’anno. L’uomo d’oro dei botteghini darà vita a un one-man show incredibile ed esilarante dove le risate si mescolano a momenti di riflessione su come siano cambiate le tradizioni, soffermandosi in particolare su come sia avvenuto il passaggio da un Natale di tipo analogico e più tradizionale a quello iper-moderno e digitale di adesso. Maurizio Battista rifletterà su tutti questi cambiamenti da testimone ed osservatore attento qual è di entrambe le epoche. Accanto a lui saliranno sul palco diversi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo pronti a divertirsi e a stare al gioco: l’attrice comica Valentina Persia, il prestigiatore e illusionista Andrea Paris, il comico e attore Uccio De Santis e il cuoco campione di street food romanesco Sergio Esposito.

Oltre alle “feste comandate”, troveranno spazio a casa Battista anche aneddoti, racconti e storie per mostrare uno spaccato del nostro Paese sempre più diverso e in trasformazione: dal lavoro alla tecnologia, dai rapporti umani alla famiglia fino alla cucina. Nello show, prodotto da Ballandi per Rai2, si parte dai ricordi personali dell’Artista che si uniscono a quelli dei telespettatori per arrivare a una riflessione sull’oggi e sui valori importanti, con la volontà di cogliere sempre il lato più divertente della vita e delle cose. Sullo sfondo dello spettacolo di Maurizio Battista resta sempre un amore talvolta difficile, ma sincero, per la sua città e per l’Italia che non accenna a diminuire.

Natale a casa Battista è un programma di Maurizio Battista scritto con Alessandra Moretti e Mariano D’Angelo. Prodotto da Ballandi per Rai2. La Regia è di Giovanni Caccamo. La Fotografia è di Antonio Scappatura. Direttore di Produzione Claudia D’Amico. Prodotto da Claudio Montefusco e Mario Paloschi. Produttore esecutivo Rai Alessandra Badioli. Produttore Esecutivo Ballandi Luca Catalano.