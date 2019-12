Le fragilità di Wanda Nara: “Soffro la differenza ​d’età con Mauro”

La vedremo prossimamente nelle vesti di opinionista al Grande Fratello Vip, nel frattempo Wanda Nara si è confessata in una lunga quanto pungente intervista sul quotidiano “La Repubblica”.

Co-conduttrice a Tiki Taka, manager e procuratrice del marito, il calciatore Mauro Icardi, mamma di cinque figli, la popolare Wanda ha svelato molto del suo modo di essere e del suo “personaggio”, come lei stessa si è definita: “Mi nascondo dietro un personaggio. Se ti fai conoscere e capiscono il tuo punto debole, poi sanno dove colpirti”.

Wanda Nara è sicuramente una delle donne più discusse del calcio italiano, criticata dagli interisti per le scelte di Mauro Icardi e messa costantemente sotto la lente d’ingrandimento nel talk calcistico “Tiki Taka”. Ma lei non le manda certo a dire e spiega: “Io sono diretta. Questo lavoro mi ha fatto diventare più forte. Nel calcio ci vuole diplomazia anche se le cose non sono corrette. Beh, io alla diplomazia preferisco sempre la verità. La televisione mi ha insegnato a essere determinata. All’inizio ero più morbida, ho capito presto che dovevo essere dura. Noi donne siamo forti come gli uomini, possiamo fare tutto, anche nello sport. Invece resistono i pregiudizi, che mi fanno arrabbiare. Se sei donna e dici la tua sul calcio devi lottare per parlare”.

In televisione come sui social, Wanda Nara non si è mai trattenuta, ma in realtà le foto sexy pubblicate ogni giorno sui suoi profili nascondono altro: “Se mettessero una telecamera a casa nostra conoscerebbero persone diverse”. Wanda ha confessato di essere una mamma come tutte le altre “che si alza presto la mattina, prepara la colazione e porta i figli a scuola. Mi sento più in concorrenza con le altre madri che con i personaggi televisivi”. Sexy e provocante sì ma per un motivo molto importante: “La verità è che soffro la differenza d’ età con Mauro, ho sette anni più di lui. Ci tengo a essere sexy, anche sui social”.

Un lato fragile che difficilmente la Nara ha fatto vedere, ma che lei assicura potrebbe emergere dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, in qualità di opinionista: “A Tiki Taka, un mondo di uomini, devi farti vedere più forte, altrimenti ti calpestano. Al Grande fratello potrò farmi conoscere per come sono: solare, divertente e schietta”. Accantonata la debolezza per un attimo, Wanda Nara è tornata a parlare del rapporto con il padre che lei definisce “complicato”. L’uomo, dopo il divorzio della figlia da Maxi Lopez, si sarebbe schierato dalla parte del genero, suscitando le ire di Wanda: “Quando ho divorziato ho preso i bambini e sono tornata in Argentina a lavorare. Sarebbe stato importante averlo al mio fianco, invece papà è stato vicino al mio ex. Continua a fare scorrettezze: io non gli rispondo”.

Novella Toloni, ilgiornale.it