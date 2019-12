Irama accusato di plagio, polemica dopo il servizio de Le Iene: “Se è uno scherzo vi sta riuscendo malissimo”

Accusa di plagio per Irama. Nella puntata de Le Iene andata in onda ieri domenica 15 dicembre Nicolò De Devitiis ha messo a confronto “Nera”, una delle canzoni di maggior successo del cantante, con un altro brano scritto da un autore sconosciuto. È stato quest’ultimo a scrivere al programma per denunciare il plagio. Domenico, questo il nome del ragazzo, ha raccontato di aver inviato una demo con la sua musica all’ex agenzia di Irama, quella diretta da Francesco Facchinetti, tre mesi prima che uscisse il singolo “Nera”.

La Newco Management non ha mai risposto a Domenico, ma per lui è stato un colpo ascoltare la canzone di Irama. Per questo ha deciso di rivolgersi a Le Iene. L’inviato De Devitiis ha mostrato una perizia musicale sui due pezzi e dall’analisi sono emerse delle somiglianze innegabili.

Raggiunto da Le Iene, il vincitore di Amici ed ex fidanzato di Giulia De Lellis, ha dichiarato: «Non ho mai ascoltato questa canzone in tutta la mia vita. Se è uno scherzo vi sta riuscendo malissimo… Nella musica è tanto importante farsi il mazzo e metterci amore. Non pensare a queste cavolate. Non pensare a questa cosa perché è una bufala».

Intanto, sul suo profilo Instagram, Irama ha pubblicato una foto che dimostrerebbe che “Nera” è stata scritta prima.

«Ho visto con molto dispiacere un servizio in cui un ragazzo sostiene di aver inviato un brano simile a Nera tre mesi prima della pubblicazione al mio ex management, ovvero nel febbraio 2018. “Nera” è stata scritta nel 2017, come dimostra questa email», ha scritto nel post.

ilmattino.it