Domenica Live, Mercedesz Henger e l’annuncio di Lucas Peracchi: matrimonio in vista

Grande sorriso, aria perplessa, un filo di tensione in attesa della “sorpresa” che le ha riservato Barbara D’Urso. Mercedesz Henger entra così nello studio di Domenica Live per quello che crede un nuovo capitolo della storia che l’ha vista lungamente litigare con la madre Eva, per il compagno Lucas – Eva infatti aveva dichiarato che la figlia era stata menata dal fidanzato – e dopo ancora per la rivelazione che Riccardo Schicchi non è suo padre. La conduttrice ha annunciato «dichiarazioni spiazzanti» alle quali la giovane dovrà dare risposta.

Mercedesz pensa di dover replicare alla madre. Nei giorni scorsi, Eva Henger ha rilasciato alcune dichiarazioni cercando di fare pace con la figlia. Oggi però il protagonista è Lucas Peracchi che ha scelto Domenica Live per fare la sua dichiarazione a Mercedesz, donandole un mattone, il primo del futuro da costruire insieme, sottolinea il giovane, entrando a sorpresa in studio.

«Gli avevo suggerito di portare un anello», dice Barbara D’Urso.

Replica Mercedesz: «Non sarebbe stato lui se lo avesse fatto, non ci avrei creduto in quel caso».

Un lungo bacio chiude lo spazio dedicato alla coppia.

Leggo.it