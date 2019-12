Vieni da me, Cristiana Capotondi: “Un giorno chiederò ad Andrea Pezzi di sposarmi”

Cristiana Capotondi è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me per presentare la prima puntata della sua nuova serie tv, che la vede protagonista insieme ad Edoardo Leo e Nicole Grimaudo. Ma soprattutto ha rivelato un particolare molto importante della propria vita sentimentale.

La giovane attrice ha raccontato aspetti inediti della propria carriera ma soprattutto ha parlato della sua ultima esperienza televisiva, la fiction Ognuno è perfetto: “Racconta la storia di questo gruppo di ragazzi, alcuni con sindrome di down e altri con disabilità mentali, che attraversano l’Europa per far sì che una coppia di ragazzi down si ricongiunga. All’interno di questa storia, ci insegnano a buttare il cuore oltre l’ostacolo: siamo noi ad essere indietro da un punto di vista emotivo, grazie a questi ragazzi conosciamo e ci apriamo alla leggerezza”. Ma la bella Cristiana ha parlato anche del suo fidanzato Andrea Pezzi: “Stiamo insieme da 14 anni, ci hanno un po’ separati alla nascita: da piccoli ci somigliavamo molto. Mi imbarazza sempre parlare di lui, è carne della mia carne. Ha detto che toccherà a me chiedergli di sposarmi? Nel cazzeggio generale, sì, un giorno gli chiederò di sposarmi”, ha annunciato.

Blitzquotidiano.it