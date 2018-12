Il “Kilimangiaro” torna domenica 16 dicembre alle 15.30 su Rai3 per divulgare e divertire. Ospiti speciali di Camila Raznovich la biologa marina Mariasole Bianco, la giornalista e scrittrice Viviana Mazza per scoprire le storie di bambini e ragazzi coraggiosi di tutto il mondo e lo sciatore Markus Eder, icona del freeride, per vedere le sue peripezie sulla neve. Continua il giro d’Italia del geologo Mario Tozzi alla scoperta delle peculiarità naturalistiche dei singoli luoghi a partire dai borghi più belli d’Italia. Questa domenica viaggio nel borgo di Poppi in Toscana.Nuova avventura dei “viaggi al rallentatore” di Gabriele Saluci e Ludovico de Maistre che questa volta ci accompagnano alla scoperta del Giappone mentre la cuoca Rosa continua a preparare i piatti della tradizione italiana in Vietnam. Con il linguista Giuseppe Antonelli intraprenderemo un “viaggio letterario” tra le parole de “Il cavaliere inesistente” di Italo Calvino. Pagina aperta sull’attualità con Diario del mondo e la giornalista Liana Mistretta.Alle apprezzate classifiche del Kilimangiaro quest’anno il pubblico può dare il suo contributo on line. Durante la puntata, la documentarista Gloria Aura Bortolini dal “desk dei viaggiatori” proporrà alcune mete per festeggiare un “capodanno doppio” e i telespettatori potranno votare quella che preferiscono direttamente sulla pagina Instagram del programma @kilimangiarorai indicando l’hashtag #iconsiglidigloriaaura.Avventura, paradisi, natura, storie, “city life” e cartoline sono al centro dei documentari realizzati dai filmaker del Kilimangiaro. Tra le mete di domenica 16 dicembre: un viaggio lungo la Vistola, il fiume più lungo della Polonia, la Serra Gaúcha, una regione montuosa nel sud del Brasile, il paradiso di Rangiroa nella Polinesia francese, Hong Kong con i suoi grattacieli, l’Uruguay in Sud America, l’habitat del Botswana con i suoi animali selvatici e gli Stati Uniti.