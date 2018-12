Hollywood senza idee corre ai ripari con i remake

La fabbrica dei sogni è a corto di idee. Accade sempre più spesso che il cinema europeo, ma non solo, fornisca all’industria hollywoodiana nuovi soggetti su cui lavorare, linfa vitale che, evidentemente, scarseggia negli studi più ricchi e celebri del mondo, da tempo utilizzati soprattutto per confezionare sequel, prequel, ulteriori capitoli di storie già raccontate. L’ultima notizia riguarda «La donna elettrica», commedia riuscita e originale di Benedikt Erlingsson, appena arrivata nelle sale, dopo aver riscosso gran successo all’ultimo Festival di Cannes dove era stata presentata nella «Semaine de la Critique». La storia dell’eco-terrorista Halla (interpretata da Halldora Geirharosdottir) ha attirato l’attenzione della star due volte Premio Oscar Jodie Foster: «Il film mi ha emozionata oltre ogni dire – ha spiegato la diva -, sono galvanizzata dall’idea di girare la versione americana di una storia così importante». Oltre a dirigere e produrre il film, Foster interpreterà la protagonista Halla: «Una guerriera che combatte per il pianeta, una donna forte disposta a correre dei rischi per fare la cosa giusta».Al centro della «Donna elettrica», sullo sfondo dei magnifici paesaggi islandesi, la protagonista Halla, una donna come le altre che, dietro la routine quotidiana, nasconde una vita segreta. Armata di tutto il necessario, compie spericolate azioni di sabotaggio contro le multinazionali che devastano la sua splendida Islanda. Quando una sua vecchia richiesta d’adozione va a buon fine e una bambina si affaccia a sorpresa nella sua vita, Halla dovrà affrontare una sfida inattesa e forse molto più difficile di tutte le altre.Stessa sorte della «Donna elettrica» dovrebbe toccare al campione di incassi internazionali «Perfetti sconosciuti», regia di Paolo Genovese. Il gioco del telefono che svela le esistenze nascoste di persone convinte, a torto, di conoscersi perfettamente, ha attratto anche la Cina, oltre la Francia, la Spagna e molti altri Paesi del globo. Intanto è al via il remake americano del «Capitale umano» di Paolo Virzì, vincitore di 7 David di Donatello. La casa di produzione «Indiana Production», che aveva realizzato il film originale con Rai Cinema, fa parte del team che porterà a termine il progetto del rifacimento, insieme a Trudie Styler e Celine Rattray di «Maven Pictures», Oren Moverman di«Sight Unseen Pictures» e Liev Schreiber e Matthew Stillman di «Illuminated Content». Il cast del film comprende Liev Schreiber, Marisa Tomei, Alex Wolff, Peter Sarsgaard. Le riprese avranno luogo a New York. L’adattamento è stato scritto da Oren Moverman, nominato agli Academy Awards per «Oltre Le Regole» nel 2009, il regista sarà Marc Meyers.Nel caso del classico di Dario Argento «Suspiria», il remake ha la firma di un altro autore italiano, Luca Guadagnino, ma la confezione e le interpreti del film, presentato in anteprima alla Mostra di Venezia e in arrivo nelle sale il primo gennaio, vengono da altri mondi, soprattutto quello anglosassone, e danno all’opera un’impronta inedita. Non sempre i remake funzionano. Anzi. Il rifacimento del «Segreto dei suoi occhi» diretto dall’argentino Juan J.Campanella e premiato nel 2010 con l’Oscar per il miglior film straniero, non ha la forza dell’originale, anche se a interpretarlo sono star del calibro di Nicole Kidman e Julia Roberts. Certe volte si sfiora addirittura il ridicolo, basta pensare a «Swept Away», remake di «Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto» di Lina Wertmuller, fortissimamente voluto da Madonna e da lei interpretato, con l’unico risultato di scatenare nel pubblico una travolgente nostalgia della protagonista dell’originale, Mariangela Melato. E lo stesso vale per «The last kiss», versione americana dell’«Ultimo bacio» di Gabriele Muccino. Se Hollywood si guarda intorno così spesso significa che, più dei budget astronomici e dei nomi roboanti, contano ancora, e per fortuna, fantasia e immaginazione.

Fulvia Caprara, lastampa.it