Grammy 2023, Maneskin candidati come miglior nuovo artista| Beyoncé spopola con 9 nomination

Ai Grammy 2023 i Maneskin hanno conquistato una candidatura nella categoria miglior nuovo artista. L’annuncio è stato dato dal sito della Recording Academy. La rockband italiana dovrà battere la concorrenza di Anitta Omar Apollo, Domi e JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg. La cerimonia di premiazione della 65esima edizione è in programma il 5 febbraio 2023. A spopolare però è stata Beyoncé con ben nove nomination.

Quella annunciata oggi dalla vincitrice della scorsa edizione Olivia Rodrigo è la prima nomination per la band italiana, il cui nuovo album ‘RUSH!’ uscirà il 20 gennaio, pochi giorni prima della cerimonia dei Grammy in programma il 5 febbraio in prima serata. L’anno scorso i Maneskin erano stati coinvolti nella kermesse per presentare le nomination.

La band ha anche partecipato alla realizzazione della colonna sonora del film “Elvis”, candidata nella categoria Best Compilation Soundtrack for Visual Media. Dopo la delusione agli MTV Europe Music Awards 2022, un ritorno quindi in grande stile per i quattro ragazzi romani, che concorrono nella massima competizione musicale al mondo.

L’annuncio arriva mentre Victoria, Damiano, Thomas e Ethan stanno vivendo un anno pieno di grandi successi su scala internazionale. Ad agosto la band ha messo a segno un’importante vittoria, vincendo agli MTV Video Music Awards il premio come “Miglior video alternativo dell’anno” per la canzone “I wanna be your slave”. I quattro ragazzi glam-rock dei record si sono esibiti sul palco del Prudential Center di Newark nel New Jersey con una performance dal vivo scatenatissima della loro nuova hit ‘Supermodel’… con tanto di censura televisiva di alcuni secondi.

Altro riconoscimento anche a marzo alla serata di gala per la consegna degli iHeartsradio Music Awards 2022, i premi assegnati alla musica più suonata nel circuito radiofonico americano iHeartRadio. La band italiana è stata premiata nella categoria Best New Alternative Artist.