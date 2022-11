Francesco Totti, sparito il cagnolino regalato da Noemi Bocchi

Il cucciolo di Cristian Totti non si trova più; intanto ai paparazzi non sfuggono i baci dell’ex calciatore e la sua nuova compagna

Nuovo giallo per Francesco Totti.

Dopo Rolex e borsette, a sparire stavolta è stato Tyson, il cagnolino che Noemi Bocchi ha regalato a Cristian Totti, figlio dell’ex calciatore, per il compleanno. L’ex capitano della Roma e la sua compagna non hanno lanciato nessun allarme social, a differenza di quanto aveva fatto Ilary Blasi per il gatto Alfio sparito (ma subito ritrovato) ad agosto.

Secondo quanto riporta Dagospia, Tyson sarebbe sparito misteriosamente. Il cucciolo è stato regalato da Noemi Bocchi a Cristian Totti il 6 novembre, per festeggiare il 17esimo compleanno del primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi. Un dono graditissimo, festeggiato con tanto di post social, ma soprattutto importante: segno che ormai la flower designer è diventata parte della famiglia e la sua presenza accanto all’ex calciatore è accettata e consolidata.



I baci in pubblico

Tra Francesco Totti e Noemi Bocchi le cose vanno a gonfie vele e ormai non si nascondono più. Sono lontani i tempi in cui si vedevano di notte con mille sotterfugi. Si parlava di incontri clandestini a bordo di uno yacht, di vacanze trascorse in ville a poca distanza ma senza mai potersi prendere del tempo da godere insieme. Sembra un secolo fa ma era solo questa estate. Ora non si fanno problemi a baciarsi in pubblico e a scambiarsi attenzioni, come dimostrano le foto di coccole al ristorante pubblicate da Diva e Donna. Lei carezza il viso dell’ex calciatore, lui la guarda con amore.