Emily Ratajkowski e Pete Davidson, è nata una nuova coppia?

Lui ha alle spalle una sfilza di conquiste famosissime, per nominarne alcune Kim Kardashian e Ariana Grande, lei è fresca di rottura con il marito che l’ha tradita, Sebastian Bear-McClard. I due secondo i tabloid americani si sarebbero conosciuti qualche mese fa e subito sarebbe scoccata la scintilla.

Non è Brad Pitt che fa battere il cuore di Emily Ratajkowski, come sosteneva il gossip americano nei mesi scorsi, ma sembrerebbe essere Pete Davidson, il comico di SNL. Le speculazioni sono iniziate qualche settimana fa, quando un utente del sito di gossip DeuxMoi ha giurato di aver visto i due insieme, specificando che «lui le metteva le mani dappertutto»: «Hanno una relazione, ne sono certo».

Secondo Us Weekly Emily e Pete si sarebbero incontrati un paio di mesi fa a New York grazie ad amici comuni. E subito sarebbe scattata la scintilla: «Sono nelle primissime fasi della relazione ma si piacciono tanto». Pete «ama l’intelligenza di Emily», lei «adora l’umorismo di lui»: «Pete fa ridere Emily. E questo a lei piace moltissimo». Anche l’informatissimo People ha confermato il flirt in corso: «Pete e Emily si frequentano». Mentre una fonte di Life & Style ha rivelato: «Emily è decisamente interessata a Pete».

La modella è single, da quando ha chiuso la relazione con il marito, un traditore seriale – Sebastian Bear-McClard, con il quale è stata sposata quattro anni e ha avuto un figlio, Sylvester Apollo Bear, nato il 3 agosto 2021. Il comico del Saturday Night Live ha invece alle spalle storie d’amore con donne belle e famose come Ariana Grande, Kaia Gerber e Kim Kardashian, con cui è finita dopo circa nove mesi lo scorso agosto. Adesso per Pete sembra arrivato il momento di un’altra bellissima: Emily Ratajkowski. In attesa di conferme (o smentite) il popolo dei social già fa il tifo per la nuova, presunta, coppia.