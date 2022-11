Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati genitori: è nato Thiago

L’influencer ha condiviso con i follower la sua gioia dopo aver dato alla luce il suo primogenito

Chiara Nasti è pazza di gioia.

“Benvenuto amore di mamma e papà. Ti amiamo da morire!” ha scritto su Instagram per festeggiare la nascita del suo primogenito, Thiago, nato dalla relazione con Mattia Zaccagni. L’influcencer ha condiviso le immagini del calciatore che culla il bebè e lo guarda con gli occhi pieni d’amore. Lui invece ha dedicato un post alla compagna, fotografata sul letto d’ospedale.

Congratulazioni social

Chiara Nasti ha dato alla luce il suo primogenito da Mattia Zaccagni e il neopapà ha festeggiato sui social: “Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papá ti amano tanto”, ha scritto. Gli auguri degli amici vip non sono mancati, da Guendalina Canessa a Carlo Gussalli Beretta, da Giulia De Lellis a Valentina Vignali, Taylor Mega e Sabrina Ghio.

Gravidanza a base di polemiche

Durante la gravidanza di Chiara Nasti non sono mancate le polemiche social. A partire dal gender reveal party faraonico organizzato dalla coppia allo stadio Olimpico che ha fatto storcere il naso a molti. Anche la questione relativa all’aumento di peso durante la dolce attesa ha fatto scalpore: “Mangio tutto il giorno. Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi” aveva detto, per poi rispondere a chi l’aveva attaccata: “Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano… Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”. Da lì in poi, le critiche alle sue forme lievitate non sono mai mancate. Anche il nome scelto per il bimbo, Thiago, aveva attirato commenti malevoli: la coppia era stata accusata di aver voluto copiare la tiktoker Sofia Crisafulli.

Verso le nozze

Ora che Thiago è nato, per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è tempo di pensare alle nozze. Il calciatore della Lazio ha chiesto alla sua compagna di sposarlo a inizio agosto, regalandole l’anello durante una cena romantica vista mare. “Lo voglio Sìsìsì. Non vedo l’ora di essere tua moglie” aveva scritto lei sui social condividendo la notizia. Ora non c’è che da far scattare il countdown.