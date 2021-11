Miriana Trevisan sbotta dopo la nomination: “Facile prendersela con me”

GF Vip, Miriana Trevisan perde le staffe dopo l’ennesima nomination: “Facile prendersela con me”

Sul finire della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6 ci sono state le classiche nomination. Anche in questa occasione Miriana Trevisan è risultata essere tra le più votate. E dopo l’ennesima nomination Miriana Trevisan è sbottata al GF Vip 6, asserendo di essere davvero incredula che ogni volta venga votata quasi da tutti con le motivazioni più disparate (e spesso campate in aria): “Facile prendersela sempre con me perchè tanto sono gentile…” E in effetti anche il pubblico a casa ha poco gradito il fatto che anche stavolta Miriana Trevisan sia finita nuovamente in nomination al Grande Fratello Vip, nonostante ci sarebbero tanti altri concorrenti da votare con motivi validi.

Miriana Trevisan sulla sua nomination al Grande Fratello Vip: “Ecco perchè mi votano”

Miriana Trevisan, lamentandosi del fatto di finire spesso e volentieri in nomination al GF Vip (stavolta dovrà vedersela con Sophie Codegoni e con Gianmaria Antinolfi), è poi arrivata ad una conclusione sul motivo per cui viene così tanto votata. Difatti Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 6, la quale ieri sera si è confrontata con Nicola Pisu, ha confessato di credere che venga nominata perchè alla fine è una delle poche concorrenti a non prendersela: “Mi nominano perchè tanti dicono…’Beh tanto Miriana non infastidire nessuno’…” Sarà vero?

Gossip Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan delusa con i concorrenti: c’entra Nicola Pisu

Miriana Trevisan, sdopo la lunga diretta del GF Vip 6, non ha poi nascosto di esserci rimasta davvero male di non aver incassato il sostegno da parte degli altri concorrenti dopo il suo confronto con Nicola Pisu. La concorrente del Grande Fratello Vip 6 si è infatti molto lamentata nell’aver notato una certa freddezza nei suoi confronti, aggiungendo di non meritare affatto le critiche di Katia Ricciarelli.

