Lino Guanciale papà, Antonella Liuzzi ha partorito

Primo figlio per la coppia a poco più di un anno dalle nozze

Celebre volto del piccolo schermo, Lino Guanciale è diventato padre all’età di 42 anni. Sua moglie Antonella Liuzzi, sposata il 18 luglio del 2020, ha dato alla luce il primogenito della coppia.

Lino e Antonella genitori

A darne notizia Whoopsee, con i diretti interessati ancora silenti sui social. Tanto Lino quanto Antonella non hanno smentito nè confermato l’indiscrezione, mantenendo inalterata la propria voglia di privacy. La scorsa estate si era vociferato di una prima gravidanza, ma l’indiscrezione non era mai andata incontro a conferme ufficiali. Impegnato sul set della terza stagione de La Porta Rossa, a Trieste, Lino sarebbe corso a Roma per assistere alla nascita del primogenito. Nel passato dell’attore anche una lunga relazione con la collega Antonietta Bello.

Chi è Antonella Liuzzi

Poi nel 2018 il fatale incontro con Antonella, 35enne figlia di Pietro Liuzzi, ex senatore del Popolo della Libertà nonché sindaco di Noci, in Puglia. Laureatasi in Bocconi, Antonella è al momento docente di ruolo all’Università.

Negli ultimi anni Guanciale ha preso parte a molteplici progetti televisivi, da Una grande famiglia a Che Dio Ci Aiuti, passando per Non dirlo al mio capo, L’Allieva e Il commissario Ricciardi. Nel mezzo tantissimo teatro, suo primo grande amore, e qualche fugace apparizione cinematografica.

