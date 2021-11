Kidman, Lucille Ball il mio ruolo più difficile

Capelli rossi ricci, occhi azzurri, tempi comici perfetti, sia nella fisicità che in battute fulminanti, una personalità energica, brillante, tagliente e indipendente, con cui ha conquistato il pubblico americano (non senza momenti di crisi), insieme al marito e collega Desi Arnaz.

E’ una delle più iconiche regine della comicità di tutti i tempi, Lucille Ball, che trova come volto Nicole Kidman, in coppia con Javier Bardem nei panni di Arnaz, in Being the Ricardos di Aaron Sorkin, il film Amazon Original in arrivo dal 10 dicembre nelle sale Usa e dal 21 dicembre su Amazon Prime Video. Nei primi giudizi, vengono promossi soprattutto il tono del film e la prova della Kidman per la quale potrebbe arrivare una nuova nomination all’Oscar.

“E’ stato per me il ruolo più difficile di sempre. Tutti noi attori ci siamo sentiti perennemente sulla corda in questo film, avevo il cuore in gola” spiega l’interprete di The Hours a Deadline Contenders, gli incontri organizzati dalla testata online con i protagonisti e autori dei film più attesi della stagione. “C’era da mantenere il ritmo alto del dialogo e allo stesso tempo rendere appieno il personaggio. Oltretutto avevamo poco tempo per girare, visto che le riprese si sono svolte durante il Covid. E’ stata un’esperienza esaltante, terrificante e straordinaria. Quando a guidarti è la leadership di Aaron è come salire su un treno ad alta velocità”.

La storia si concentra su una settimana di registrazione negli anni ’50 della sitcom cult interpretata dalla coppia, Lucy ed io (I love Lucy). Giorni nei quali hanno un culmine diverse crisi: l’accusa all’attrice in pieno maccartismo di avere legami con il partito comunista; il sospetto di infedeltà da parte del marito e tensioni che investono i due cointerpreti della sitcom, William Frawley (J.K Simmons) e Vivian Vance (Nina Arianda). Aaron Sorkin ci ha messo 18 mesi per accettare il progetto: “Ho dovuto trovare una mia prospettiva” spiega . Tra i più convinti sostenitori del film c’è la figlia della coppia, Lucie Arnaz, che è anche coproduttrice (insieme al fratello Desi Arnaz, jr).

ANSA