Ferrero lancia il nuovo TVC di Kinder Sorpresa e Kinder Fetta al Latte

Leo Burnett si conferma partner creativo e strategico degli spot pubblicitari

Ferrero torna in comunicazione con due campagne dedicate ai prodotti Kinder Sorpresa e Kinder Fetta al Latte, ideate e realizzate in Italia dall’agenzia creativa Leo Burnett, Publicis Groupe. Si consolida così la partnership tra Leo Burnett e Kinder per la quale l’agenzia segue l’approccio e lo sviluppo strategico-creativo della comunicazione televisiva sui brand delle categorie Uova & Seasonal, Cioccolato & Snack e Semifreddi. Kinder, con il supporto di Leo Burnett, ha sviluppato una comunicazione per gli spot TV dei due prodotti (Kinder Fetta al Latte e Kinder Sorpresa) sempre più votata all’autenticità e all’importanza dei piccoli gesti come momenti di condivisione in famiglia, aspetto indispensabile per creare una relazione di fiducia con le persone: secondo, infatti, una ricerca della National Retail Federation (NRF), svolta in 28 Paesi, tra cui l’Italia, per il 79% dei consumatori è importante che le marche abbiano un approccio più autentico. Ed è questo il fil rouge che lega le nuove campagne Kinder, entrambe incentrate sul racconto di momenti di vita quotidiana.

Il film di Kinder Sorpresa, diretto dalla regista Maria Guidone per The Family, racconta un momento di gioco e di condivisione tra una bambina e il suo papà, dove la curiosità è il motore di tutto. Un vero e proprio inno alla voglia innata dei bambini di esplorare e scoprire cose sempre nuove, che fanno crescere, come Kinder Sorpresa, che alimenta la curiosità dei bimbi grazie all’emozione della sorpresa, alla scoperta del gioco racchiuso all’interno e all’inconfondibile gusto del cioccolato. Anche il film di Kinder Fetta al Latte, diretto dal regista spagnolo Catxo e prodotto da Enormous Films, ritrae una scena che potrebbe accadere nelle case di tutti noi. Una mamma in remote-working dedica al figlio un momento di complicità e di gioia durante la sua colazione. Elemento centrale sarà il gesto delle tre dita, a richiamare sia i tre ingredienti che costituiscono Kinder Fetta al Latte (pan di spagna, crema al latte e miele), sia i tre strati che la caratterizzano. Bastano pochi e semplici ingredienti per dare ai momenti che passiamo con i nostri bambini il gusto e la vivacità che li rendono felici . I due film sono on air in diversi formati in TV e online a partire dal 7 novembre (Kinder Sorpresa) e dal 14 novembre (Kinder Fetta al Latte).



YT LINK per Kinder Sorpresa: https://youtu.be/pONHlOmBKk0

YT LINK per Kinder Fetta al Latte: https://www.youtube.com/watch?v=WKGMKQUIXUQ