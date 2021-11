“Arma Letale 5” si farà: Mel Gibson annuncia che dirigerà il film

La macchina hollywoodiana per portare sul grande schermo per la quinta volta “Arma letale” è ancora in piedi. La morte a luglio di Richard Donner, che avrebbe dovuto tornare dirigere il nuovo capitolo della saga, pareva aver messo fine ai sogni dei fan di rivedere insieme l’iconica coppia di personaggi Martin Riggs-Roger Murtaugh. Ad annunciare che il nuovo film invece è confermatissimo è stato Mel Gibson che dirigerà lui stesso il nuovo capitolo del franchise.

L’attore americano era presente a un evento a lui dedicato, dal titolo “An Experience with Mel Gibson”, svoltosi a Londra. Gibson ha espresso stima e affetto nei confronti di RIchard Donner, che ha diretto tutti il film di “Arma letale”, “Era un grand’uomo. Poi ha raccontato: “Stava sviluppando la sceneggiatura e l’aveva quasi terminata. E un giorno mi ha detto che se fosse morto l’avrei dovuto portare a termine io. Lui mi ha chiesto di farlo e al momento non avevo detto nulla”.

Era stato lo stesso Donner ad annunciare nel 2020 che ci sarebbe stato un quinto capitolo, che sarebbe dovuto arrivare a 22 anni da “Arma Letale 4” interpretato dalla coppia formata da Mel Gibson e Danny Glover. Nel 1987 era sbarcato al cinema il primo capitolo con i due attori nei panni di due poliziotti di Los Angeles, molto diversi l’uno dall’altro in un film che lanciò il cosiddetto genere “buddy cop” e segnò il cinema d’azione degli anni 80. Poi 3 sequel e un adattamento televisivo.

Intanto per il nuovo film, Gibson non ha fornito altri dettagli, come la trama e la data di uscita. Al momento non è chiaro se anche Danny Glover sarà della partita.

Tgcom24