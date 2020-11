Kasia Smutniak crede nella forza delle donne (anche grazie alla sua Pietro Taricone Onlus)

L’attrice, con una foto social e il ricordo di com’è nata in Mustang la sua Ghami Solar School, ha voluto ricordare e celebrare la resilienza femminile. Perché «sono cresciuta con la convinzione che il potere delle donne non abbia confini»

La Ghami Solar School, che Kasia Smutniak attraverso la Pietro Taricone Onlus ha voluto costruire in Mustang, con un progetto iniziato nel 2012 e terminato quattro anni più tardi, ospita cinquantasei studenti e sei insegnanti, tre nepalesi e tre tibetani. Ed è nata «Grazie alla forza e l’amore delle donne guerriere», ha scritto online l’attrice, pubblicando un post celebrativo della forza e della resilienza di ogni donna.

«Sono cresciuta con la convinzione che il potere delle donne, la forza, la resistenza, la capacità organizzativa, l’intuizione, la tenacia non hanno confini.

Che sarei diventata tutto quello che volevo. I limiti? Non ci sono. I muri? Si scavalcano. E sono sempre state le donne a darmi la forza. Donne diverse, con storie diverse, donne con gli occhi che brillano», ha compulsato su Instagram Kasia Smutniak, pubblicando una foto di sé – nel giorno delle sue nozze con Domenico Procacci – abbracciata ad un’altra donna. Kunzom, ha poi spiegato. «Lei è Kunzom. Ci siamo trovate per caso (lei lo chiama Karma) in un momento difficile delle nostre vite. Insieme, spalleggiate da altre donne meravigliose, abbiamo superato i limiti, abbattuto i muri», ha spiegato ancora l’attrice, raccontando così la genesi della propria scuola e, insieme, il fil rouge che ne ha tenuto insieme la vita.

VanityFair