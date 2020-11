I Maneskin positivi al Coronavirus: «Continuate a usare le mascherine»

Il gruppo ha rivelato su Instagram di essersi sottoposto a tampone, scoprendo di essere – per metà – affetto da Covid-19. Sono malati il cantante Damiano e la bassista, Vittoria. «Basta nulla per essere contagiati», l’appello via social della band

Come Christian De Sica, anche i Måneskin. Il gruppo, per cui la popolarità è arrivata con X Factor, ha confermato via Instagram di essersi sottoposto a tampone. «Due di noi, Vic e Damiano, sono risultati positivi» al Coronavirus, si è potuto leggere sul profilo social della band, che ha spiegato essere «in isolamento». «Abbiamo deciso di condividere con voi questa notizia per ribadire ancora una volta l’importanza del rispetto delle misure indicate dagli esperti, perché, come abbiamo provato anche noi sulla nostra pelle, basta nulla per essere contagiati», hanno scritto online i ragazzi, invitando il proprio pubblico alla resilienza.

«È un momento difficile, ma dobbiamo tenere duro tutti quanti. Rimanete distanziati e continuate a usare le mascherine», l’appello finale dei Måneskin.





Claudia Casiraghi, Vanityfair.it