Classifica dei vinili FIMI: al primo posto torna Tiziano Ferro

La classifica dei vinili più venduti FIMI: gli LP più acquistati in Italia, settimana dopo settimana.

Quarantaseiesima settimana del 2020, è tempo di una nuova classifica FIMI anche per quanto riguarda il mercato dei vinili. L’industria discografica si è rimessa in moto e fioccano le nuove uscite di grandissimo rilievo. Andiamo a scoprire insieme la top ten di questa settimana, le new entry nei primi 20 posti e i vinili che hanno fatto il maggior balzo in avanti e indietro.



Cambia la prima posizione, e restano in classifica alcuni dei vinili long selling del nostro paese. Ecco la top ten della classifica dedicata agli LP:

1 – Accetto Miracoli di Tiziano Ferro (New Entry)

2 – Fortuna di Emma (New Entry)

3 – Floridiana di Coco (New Entry)

4 – J di Lazza (New Entry)

5 – The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd (+4)

6 – Letter to You di Bruce Springsteen (-4)

7 – Vita vera m. – Aspettando la Divina Commedia di Tedua (-2)

8 – Le sigle più belle Vol. 2 di Cristina D’Avena (New Entry)

9 – I Put a Spell On You di Nina Simone (+6)

10 – Metrobolist di David Bowie (New Entry)

Diverse le new entry nella top 20, grazie anche alle numerose ristampe della settimana: al 15esimo posto Nevermind dei Nirvana; al 17esimo posto Tickets to My Downfall di Machine Gun Kelly; al 18esimo Mentre nessuno ti guarda di Mecna; al 20esimo Morricone 60 di Ennio Morricone.

Il salto in avanti più significativo questa settimana è quello di I Put a Spell On You di Nina Simone, che passa dalla 15esima alla nona posizione. Lo scivolone più importante è invece quello di Fine Line di Harry Styles, che passa dalla sesta alla 12esima posizione.





Mauro Abbate, Notiziemusica.it