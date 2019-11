Paola Caruso e Moreno Merlo si sono lasciati? Anche Barbara D’Urso parla dell’addio tra la bionda e l’ex tentatore che non si seguirebbero più sul social

Paola Caruso e Moreno Merlo si sono lasciati? Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 parla del probabile addio dei due che, proprio da lei, a Domenica Live, ospiti con il figlio della 34enne, Michelino, solo a fine ottobre avevano detto: “Ora siamo una vera famiglia!”.

Paola Caruso e Moreno Merlo non ufficializzano la rottura. Al momento rimangono entrambi in rigoroso silenzio, eppure sembra che sul social non si seguano più. Non ci sono contatti tra i due. Carmelita, molto dispiaciuta dalla situazione, nel suo talk pomeridiano manda in onda un servizio che riassume tutta la vicenda e aggiunge pure un nuovo prezioso particolare.

Nel filmato viene mostrato anche un inedito video girato in discoteca dove di vede il Dj intento a far suonare la sua musica. Mentre è alla consolle, però, c’è una donna che strofina ‘intimamente’ la sua gamba a quella del 30enne…

Convivevano ‘part-time’, avevano anche intenzione di dare un fratellino a Michelino. Adesso parrebbe essere finita. Paola Caruso e Moreno Merlo si sono lasciati? Barbara D’Urso non conferma, ma aver puntato i riflettori sulla faccenda spinosa sembra avvalorare la separazione. I due erano diventati una coppia lo scorso agosto. L’ex tentatore di Temptation Island era pure stato al fianco dell’ex Bonas nel giorno del battesimo del suo bambino. L’amore, però, può evaporare in un istante a quanto pare.

Gossip.it