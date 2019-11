Giorgia Palmas e Filippo Magnini ai Caraibi in un mare di passione

La ex velina e il nuotatore pensano di allargare la famiglia

“Nella mia idea di paradiso il mare c’è sicuramente” scrive Giorgia Palmas postando uno scatto stesa in bikini sulla sabbia del Mar dei Caraibi. “Bella la mia Palmina spiaggiata” fa da eco Filippo Magnini che posta immagini mozzafiato da Guadeloupe. La coppia è in vacanza ai Caraibi e non perde occasione per pubblicare scenari paradisiaci.

Lei sarda adora il mare, lui, nuotatore, starebbe sempre in acqua. Il legame è indissolubile e da quando fanno coppia fissa pensano ad allargare la famiglia (lei è già mamma di Sofia avuta dalla precedente relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini). Le didascalie delle immagini sono un tripudio d’amore: “Questione di feeling”, “Le foto del mio amore”, “Ai confini e poi oltre, e ancora oltre insieme”, “I Palmini alla conquista di Guadeloupe”.



Tgcom24