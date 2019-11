Georgette Polizzi, il colpo finale: «Non potrò mai avere figli. L’ho scoperto da poco»

La morte della madre, l’abbandono del padre, il razzismo subito a scuola, la malattia e ora per Georgette Polizzi arriva un’altra dura prova da affrontare. L’ex protagonista di Temptation Island oggi stilista infatti ha recentemente scoperto di non poter avere figli.

Georgette ha raccontato il suo passato ospite della trasmissione “Seconda vita”, condotto da Gabriele Parpiglia su Real Time: “Quando ero piccola, a scuola – ha raccontato – mi tiravano i sassi in testa per via del colore della mia pelle. Ero sola. Mio padre non c’era perché ci aveva abbandonato e mia madre soffriva di depressione”.

La situazione poi è peggiorata, fino alla recente scoperta: “Quando avevo sedici anni il suo ex compagno l’ha uccisa e oggi è un assassino a piede libero. Io mi sono rialzata, fino al 23 aprile che giorno in cui mi hanno ricoverato con diagnosi fulminea: ho la sclerosi multipla. Il colpo di grazia finale poco tempo fa, ho scoperto che non potrò mai avere figli!”.

Con un post Georgette ha voluto ringraziare per i numerosi commenti di sostegno: “Davvero, non so cosa dire – ha scritto sul social – Mi avete lasciata senza parole e non è la prima volta.

Mi state riempiendo di amore e mi emozionate quando mi dite che grazie a me e alle mie parole siete riusciti a trovare il sorriso e la forza in situazioni difficili, perché vuol dire che tutti i messaggi positivi che ho cercato di mandarvi in questi anni vi sono arrivati e vi sono rimasti nel cuore.

Il modo più sincero che mi viene in mente oggi per ringraziarvi, è di augurarvi tutto il bene che state augurando a me con il milione di messaggi e chiamate che sono arrivati e stanno ancora arrivando.

Grazie per il vostro affetto Pollini, siete la mia tribù di cuore”

