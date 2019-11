Canale 5, stasera tornerà “Tú sí que Vales”

Stasera in prima serata su Canale 5, in Tv c’è “Tú sí que Vales” lo show più acclamato dal pubblico a casa che non perde mai un appuntamento.

Come ogni sabato sera a divertirsi, emozionarsi e mettersi in gioco nel valutare le performance ci sono: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.

Sul palco si susseguono a ritmo incalzante le esibizioni più varie: dall’escapologia alla danza acrobatica, dai numeri di magia a quelli di canto, dalle prove di forza a quelle di ingegno … chiunque può concorrere per dimostrare il proprio talento e stupire la giuria e il pubblico a casa con la propria arte.

La bellissima Sabrina Ferilli guida la giuria popolare con straordinario sense of humor ed affianca il quartetto dei giudici nel valutare i numeri artistici mentre Belen Rodriguez con i due assi dello sport Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara introducono i numeri artistici.

Produce Fascino P.g.t. per Mediaset. Regia Paolo Carcano e Andrea Vicario.