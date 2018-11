XFactor Live, Mara Maionchi impazzisce per l’esibizione di Anastasio

L’esibizione del rapper ha letteralmente fatto impazzire la giudice di XFactor

Un’esibizione che ha letteralmente fatto impazzire di gioia e di euforia la giudice Mara Maionchi.Tutto merito del concorrente Anastasio che ha creato la sua versione di Another brick in the wall dei Pink Floyd in italiano. Alla fine della canzone, la Maionchi ha battuto freneticamente le mani sul bancone dei giudici, sorridendo e urlando a squarciagola. “Mi diverto, ca…o, che musica! Mi sembra di aver compiuto di nuovo 27 anni, vaffan..lo!”.

A un certo punto è intervenuto Manuel Agnelli che ha ironizzato: “Voglio fare un sorso dalla tua tazza!”.

Secco il commento del conduttore Alessandro Cattelan: “In un secondo non è più Morgan il giudice più fuori di testa”.

Luisa de Montis, il Giornale