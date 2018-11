Stasera torna, su Rai1, “Tale e quale show”

Ci siamo… quasi. La decima e penultima puntata di “Tale e Quale Show”, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, andrà in onda venerdì 16 novembre dalle ore 21.25.Il torneo dei campioni si avvia verso la conclusione con questo decimo appuntamento che promette nuove incredibili emozioni a sette giorni dalla conclusione. Sarà una serata molto importante per i 12 protagonisti che si “sfideranno” a colpi di imitazione in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Fondamentale, per tutti, conquistare quanti più punti possibili per “giocarsi” nella finalissima di venerdì 23 novembre tutte le proprie chance per diventare il “Campione di Tale e Quale Show 2018”. Con esibizioni, è bene ricordare, che avvengono in diretta e con la voce dal vivo.Dopo le prime due puntate della seconda tranche del programma, ora in testa alla classifica provvisoria c’è Federico Angelucci, seguito da Antonio Mezzancella e Andrea Agresti. Angelucci si è anche aggiudicato la nona puntata grazie a una splendida “immedesimazione” in Liza Minnelli. Ma tutto è ancora in ballo, i punti di scarto tra gli artisti in gara sono davvero pochi e tutto è ancora da scrivere. Importante, “entrare” nel cuore di Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, i tre giurati che in questo nuovo appuntamento saranno affiancati da un giudice d’eccezione: Antonella Clerici (che veste questi panni per la seconda volta in quest’ottava edizione).Vediamo quindi in quali big dovranno “immedesimarsi” i 12 artisti: Andrea Agresti vestirà i panni di Paul Anka, Valeria Altobelli si trasformerà in Elisa, Federico Angelucci avrà le sembianze di Robbie Williams, Filippo Bisciglia diventerà Michele Zarrillo, Roberta Bonanno se la vedrà con Ivana Spagna, Massimo Di Cataldo sarà Paolo Vallesi, Alessandra Drusian imiterà Antonella Ruggiero, Vladimir Luxuria sarà impegnata con Boy George, Alessia Macari si scatenerà con Shakira, Antonio Mezzancella diventerà Mika, Annalisa Minetti avrà le fattezze di Alice e Giovanni Vernia quella di Jim Carrey “The Mask”.Non mancherà come di consueto lo spazio dedicato agli “imitatori del web”.