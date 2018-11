“Gf Vip”, Francesco Monte è stato “condannato” a fare il maggiordomo

No, il ruolo di maggiordomo non piace, affatto a Francesco Monte. Il punto è che, nella casa del Grande Fratello Vip, è stato condannato a scontare le canoniche “24 ore da maggiordomo“, in veste di fedele servitore di Ivan Cattaneo. Certo, il costume è quello dello “schiavetto”, ma non i comportamenti. Infatti, Monte, si ribella al ruolo continuando a tirare scherzetti agli altri inquilini, in primis Ivan. Il Grande Fratello Vip gliela farà passare liscia? Non resta che attendere la puntata di lunedì per scoprirlo…

