Laura Pausini trionfa ai Latin Grammy Awards

Nuovo successo ai Latin Grammy Awards per Laura Pausini, il suo “Fatti Sentire” vince nella categoria “Traditional Pop”

È un periodo di grande successo per Laura Pausini. Nella cerimonia dei Latin Grammy Awards, l’evento che premia gli artisti più amati in America Latina, ha visto trionfare di nuovo il fascino, l’appeal e la bravura di Laura Pausini.La cantante che conta, sia in Italia che all’estero, una schiera sconfinata di fan, ha vinto nella categoria “Best Traditional Pop Vocal Album.” Tutto grazie al travolgente successo di Hazte Sentir, versione spagnola dell’LP “Fatti Sentire”.

Si tratta di una conferma per la Pausini, una vittoria che segna un anno di successi discografici e un calore ritrovato da parte del pubblico. Con un tour mondiale da tutto esaurito, con oltre 400mila presenze e un album in vetta alle classifiche, la stella di Laura Pausini in questo 2018 è brillata più che mai.“Non era scontato che vincessi in questa categoria dopo 25 anni di carriera” afferma la cantante dopo che ha ritirato il Grammy. “Ringrazio tutti per il sostegno e ringrazio per aver ascoltato il messaggio che contiene il mio disco. Spero che tutti possiate essere più coraggiosi dopo che avrete ascoltato il mio “Fatti sentire” continua, “e poi un grazie all’Italia.” Non è la prima volta che la Pausini trionfa ai Latin Grammy. Ha all’attivo nel 2005 un premio come Miglior Album Pop straniero grazie a “Resta in Ascolto” e, sempre nello stesso anno, ha vinto anche nella categoria come Miglior Album tutto al femminile; e nel 2009 la versione spagnola di “Primavera in Anticipo” ha vinto come Miglior album pop e miglior Album Pop al femminile. In Italia è la prima artista donna che ha incendiato il Circo Massimo con un concerto da record.

Carlo Lanna, il Giornale