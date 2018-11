Kaley Cuoco: la sua vita dopo il finale di “The Big Bang Theory”

Kaley Cuoco in vista del finale della serie di cui è protagonista, pensa a come occuperà le sue giornate una volta che avrà terminato le riprese

La comedy è al suo giro di boa. Sappiamo che The Big Bang Theory concluderà il suo lungo percorso nel maggio del 2019 e, gli attori protagonisti, pensano già al loro futuro dopo l’ultimo ciak. Anche la celebre Kaley Cuoco comincia a ragionare su come occuperà le sue giornate dopo che avrà appeso al chiodo il “vestito” di Penny.Intervista ad Entertainment Tonight, l’attrice non ha parlato solo della serie tv in cui è coinvolta ma ha rivelato anche i suoi piani per il futuro. L’intervista si è svolta durante il “Stand Up for Pits”, l’annuale spettacolo che ha lo scopo di raccogliere fondi per salvare i cani Pi Bull, i quali vengono discriminati e molestati psicologicamente. “Adoro gli animali” esordisce Kaley Cuoco, “i cavalli e i conigli sono i miei preferiti. Ho una passione per gli animali fin da quando ero bambina, ma adesso non è più un segreto. Ho preso parte a questa raccolta fondi perché credo fortemente nelle intenzioni della fondazione. I Pit Bull sono animali docili, non sono rabbiosi” afferma, “dopo che avrò terminato le riprese non smetterò di lottare per la causa e, ovviamente, mi dedicherò anche alla casa e a mio marito” conclude.

L’attrice per 12 lunghi anni è stata legata al personaggio di Penny di The Big Bang Theory, in America sono in fase di produzione gli ultimi episodi. “La serie tv mi ha reso ciò che sono. Ho grande stima dei due creatori dello show” rivela. “Uno spin-off su Penny?” Mai dire mai, se c’è una bella storia da raccontare”

A fine anni ’90, Kaley Cuoco ha preso parte a Streghe e alla comedy 8 semplici regole.

Carlo Lanna, il Giornale