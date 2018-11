Gabriele Muccino smentisce i pettegolezzi sulla love story con Micaela Ramazzotti

É lo stesso Gabriele Muccino a smentire il flirt con Micaela Ramazzotti, ecco le dichiarazioni rilasciate a Vanity Fair

Dopo la separazione dal regista Paolo Virzì, Micaela Ramazzotti è al centro di polemiche e algidi pettegolezzi.Solo qualche giorno fa è trapelata una foto in cui l’attrice è stata pizzicata in atteggiamenti intimi con il regista Gabriele Muccino. Si è pensato ad un flirt tra i due, ma la vicenda ha un colpo di scena.

Il regista si è messo in contatto con il direttore di Vanity Fair per mettere a tacere il pettegolezzo che si è sparso a macchia d’olio tra i fili del web. Muccino e la Ramazzotti si sono visti in un pub della Capitale nel giorno della festa di Halloween. Entrati con indosso una maschera, i due si sono lasciati andare a qualche effusione di troppo. Le foto sono state scattate da un lettore di “Oggi” che le ha poi inviate in redazione.

“Ci siamo incontrati per lavoro” spiega Gabriele Muccino a Vanity Fair, “Micaela sarà una delle protagoniste del mio prossimo progetto cinematografico” continua, “mia moglie Angela lo sapeva. Non è assolutamente vero che ci siamo baciati.” Il regista che è impegnato nella realizzazione di “I migliori anni della nostra vita” sembra aver coinvolto l’ex moglie di Virzì nel progetto. Muccino conferma che è felicemente sposato con la sua Angela Russo, e non c’è nessuna crisi in vista. La coppia ha anche una figlia. La soap-opera sicuramente non è finita qui.

Carlo Lanna, il Giornale