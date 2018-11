Ascolti tv, convincente il risultato di “Pechino Express”

Con 5 milioni e 200 mila spettatori e il 22.8 di share la fiction “L’Allieva 2” su Rai1 si aggiudica ancora una volta la prima serata del giovedì. Su Rai2 molto bene la nuova puntata di “Pechino Express – Viaggio in Africa” che ha ottenuto 1 milione 568 mila spettatori e il 7.5 di share. Su Rai3, ottimo risultato anche per “La Tv delle Ragazze – Gli Stati generali 1988 – 2018” condotta da Serena Dandini seguita da 1 milione 214 mila spettatori con il 5.9 di share.

Nel preserale di Rai1 sempre bene “L’Eredità” con 4 milioni 370 mila spettatori e il 22.3 di share, mentre “I soliti ignoti – Il ritorno” ha totalizzato 5 milioni 297 mila e il 21.1 di share. In seconda serata, “Porta a Porta” è stato seguito da 1 milione 176 mila spettatori (13.4 di share).

In evidenza su Rai2 “Quelli che dopo il Tg” con 1 milione 538 mila e il 6 di share, mentre su Rai3 ancora grande seguito per “Alla lavagna!!!” che raggiunge 1 milione 618 mila e il 6.8.

Da segnalare nel day time di Rai1 “Vieni da me” con 1 milione 463 mila spettatori e uno share dell’11.2, a seguire “Il paradiso delle signore” con 1 milione 276 mila e il 12.2 e nel pomeriggio la seconda parte de “La vita in diretta” con 1 milione 796 mila e il 15.

Molto seguita l’informazione Rai: il Tg1 delle 20 ha ottenuto 5 milioni 131 mila spettatori (share 22.7), il Tg2 delle 13 ha realizzato 2 milioni 169 mila e il 16.5 di share mentre il Tg3 delle 19 ha segnato 2 milioni 142 mila spettatori (share 11.9) saliti a 2 milioni 567 mila e il 12.5 nell’edizione delle 19.35 della Tgr.

Le reti Rai si aggiudicano la prima serata con 10 milioni 52 mila spettatori e il 40.2 di share, la seconda serata con 4 milioni 211 mila e il 37.7 e l’intera giornata con 3 milioni 735 mila e il 37.7.