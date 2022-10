Being funny in a foreign language è il nuovo album dei The 1975

Per celebrare l’uscita, la band ha presentato una nuovissima live session del brano Oh Caroline. Il tour, che parte a marzo 2022 dagli Stati Uniti, al momento non prevede date in Italia

The 1975 pubblicano oggi il loro attesissimo nuovo album Being Funny In A Foreign Language via Dirty Hit. Puoi ascoltare in streaming e acquistare Being Funny In A Foreign Language. Per celebrare l’uscita, la band ha presentato una nuovissima live session di Oh Caroline, il primo di una serie di tre video realizzati con VEVO.

A supporto di Being Funny In A Foreign Language, la band porterà in giro il suo nuovissimo tour At Their Very Best con date negli Stati Uniti a novembre e dicembre, prima di una serie di show nel Regno Unito e in Irlanda a gennaio 2023 e in Giappone ad aprile. I biglietti sono in vendita. Inoltre, la band ha appena annunciato altre tappe del suo At Their Very Best tour, con date in Australia e Nuova Zelanda nell’aprile 2023. I biglietti sono già disponibili. Ulteriori informazioni sono disponibili.

Il mese scorso i The 1975 hanno fatto il loro atteso ritorno dal vivo, facendo da headliner al Summer Sonic 2022, il più grande festival rock giapponese, a Tokyo e Osaka, prima di tornare per due trionfali headliner al Reading & Leeds Festival. Formatisi a Manchester nel 2002, The 1975 si sono presto affermati come una delle band più incisive della loro generazione, grazie a un’estetica ben precisa, un’affezionatissima fanbase e il loro approccio unico al suono. Dopo aver vinto i BRIT Awards nella categoria “Best Group” nel 2017 e 2019, il terzo lavoro in studio “A Brief Inquiry Into Online Relationships” ha ottenuto il titolo di “Mastercard British Album Of The Year” nel 2019 e The 1975 sono stati nominati “Band of the Decade” da NME nel 2020. L’ultimo album “Notes On A Conditional Form”, pubblicato proprio nel 2020, è stato il quarto lavoro consecutivo a conquistare la #1 in UK e ha raggiunto la #1 anche in Australia.